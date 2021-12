Die Afrikanische Schweinepest breitet sich rasant, vor allem im Osten Europas, aus. Der Wildschweinbestand soll reduziert werden, um das Virus der Afrikanische Schweinepest unter Kontrolle zu halten.

BURGENLAND. Die Krankheit stellt für Menschen und andere Tiere keine Gefahr dar. Das äußerst ansteckende und sehr widerstandsfähige Virus gefährdet Wildschweine und Hausweine. In Ungarn sind bereits zahlreiche Fälle bekannt.

Durch ein Anreizsystem soll der Wildschweinbestand von rund 30.000 auf 10.000 Stück im Burgenland reduziert werden.

„Ab 1.1.2022 tritt ein Förderprogramm, befristet auf ein Jahr, in Kraft, wo wir einerseits den Bestand von Wildschweinen reduzieren und auf der anderen Seite das Wildschwein an sich als Lebensmittel gezielt, mit einem finanziellen Anreiz, fördern wollen“, so LR Schneemann.