Die Caritas will 500 Familien im Burgenland wunderbare Sommermomente schenken.

BURGENLAND. Badengehen, Eis essen, Grillen, Freunde einladen – das sind die schönen Augenblicke des Sommers. Die braucht jeder von uns. Und genau darum bittet nun die Caritas Burgenland: Schenken wir den Menschen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, Momente des Glücks, damit sie wieder Mut schöpfen. Verwandeln wir diesen Sommer in einen „Sommer in Teil-Land“.

Burgenland-Gutscheine

Das Ziel ist, zusätzlich zur üblichen Hilfe über die Caritas-Sozialberatungen 500 betroffenen burgenländischen Familien Sommermonate und Lebensfreude schenken. Jeder kann dabei mithelfen. Durch den Kauf von Burgenland-Gutscheinen und der bewussten Unterstützung der regionalen Angebote freuen sich nicht nur die Beschenkten, sondern profitieren auch burgenländische Wirtschaftstreibende. Der Burgenland-Gutschein wird durch die Caritas-Sozialberaterinnen und -Nothilfe an Familien in Not und bedürftige Burgenländer ausgegeben. „Manchmal braucht es große Veränderungen, manchmal sind es auch nur Momente der Lebensfreude, die ein Schicksal zum Besseren wenden“, so Caritas-Direktorin Edith Pinter.

Mehr Info dazu findet man unter www.caritas-burgenland.at/teil-land.