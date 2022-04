Im Jahr 2022 fällt der „Welttag des Buches" auf einen Samstag. Der Landesverband Bibliotheken Burgenland (LVBB) hat diesen Zeitpunkt für die Lange Nacht der Bibliotheken im Burgenland genutzt.

BURGENLAND. 25 Bibliotheken quer durch das Burgenland beteiligen sich am 23.April bei der Aktion. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im Jahr 2020 und der Online-Variante im Vorjahr kann man heuer wieder verschiedenste Programmpunkte live und vor Ort erleben.

„Nach Corona bietet die heurige „Lange Nacht der Bibliotheken“ für viele Büchereien die erste Gelegenheit, wieder einmal eine größere Abendveranstaltung in den Bibliotheksräumlichkeiten auszurichten.Wir würden uns freuen, wenn viele interessierte Besucher:innen die Angebote wahrnehmen und am Welttag des Buches in der Bücherei ihrer Wahl vorbeischauen“, so die Vorsitzende des Landesverbandes Silke Rois.