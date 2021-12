10 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer sind in ihrer Beziehung wunschlos glücklich. Alle anderen haben sehr wohl einige Wünsche ans Christkind.

BURGENLAND. Mit 33 Prozent Zustimmung ist ein gemeinsamer Urlaub zu zweit die klare Nummer eins. Platz zwei belegt der Wunsch nach weniger sinnlosen Streitereien (29 Prozent). An dritter Stelle folgen ex aequo die Sehnsucht, dass der andere öfter seine Liebe zeigt, der Wunsch nach gemeinsamer „Quality time“ und mehr Initiative beim Sex vom anderen (je 25 Prozent).

Alles eitel Wonne ist dagegen bei jedem zehnten Befragten im Burgenland: 10 Prozent wünschen sich von ihrem bzw. ihrer Liebsten nichts, denn die Beziehung sei aus ihrer Sicht schon so perfekt.

Zu diesen Ergebnissen kam eine aktuelle, repräsentative Studie*.

Zuneigung, 50:50 im Haushalt und Sex

Deutliche Unterschiede gibt es in den österreichischen Gesamtergebnissen zwischen den befragten Männern und Frauen: Drei von zehn weiblichen Befragten wünschen sich, dass der Partner ihnen öfter zeigt, wie viel sie ihm bedeuten. Außerdem soll der Liebste in Zukunft besser zuhören und sie ausreden lassen. Auch Themen rund um den Haushalt finden sich am Wunschzettel: 15 Prozent der Frauen hätten gerne, dass die Hausarbeit 50:50 aufgeteilt wird, das ist den Männern weniger wichtig (6 Prozent). Drei von zehn Männern hingegen geben an, dass ihre Partnerin öfter die Initiative beim Sex ergreifen soll. Es geht sportlich weiter, 18 Prozent der Männer wollen mit der Partnerin gemeinsam Sport machen (Frauen: 14 Prozent). Gemeinsame und bewusste Zeit füreinander ist ein wertvolles Gut, darin sind sich Frauen und Männer weitgehend einig.

„Gemeinsam verbrachte Freizeit verbindet und inspiriert. Es ist vielen aber auch wichtig, dass die Aufgaben im Alltag fair aufgeteilt werden“, sagt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Foto: Parship.at

„Man sollte seine Wünsche und Bedürfnisse immer rechtzeitig artikulieren, auch um die Weihnachtszeit, bevor es zu Konflikten und möglichen Missverständnissen kommt“, fasst Caroline Erb, Psychologin bei Parship, zusammen.

Ein weiteres Ergebnis der Befragung ist, dass vor allem junge Menschen ihre Interessen mit dem Partner teilen wollen. „Gemeinsam verbrachte Freizeit verbindet und inspiriert. Es ist vielen aber auch wichtig, dass die Aufgaben im Alltag fair aufgeteilt werden. Umso mehr Zeit bleibt dann auch für genussvolle Zweisamkeit“, so Erb.

*) Studieninfos

Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.at von Marketagent.com durchgeführt. Von 23. November bis 2. Dezember 2021 wurden 1.500 webaktive Österreicherinnen und Österreicher zwischen 18-69 Jahren befragt, darunter 1.065 Paare.