Der Vorstandsdirektor der Kurbad Tatzmannsdorf AG wurde am Mittwoch als neuer Landesrat für Wirtschaft und Soziales vorgestellt – Dieter Posch designierter neuer Mattersburger SPÖ-Bezirksvorsitzender

EISENSTADT. Nach dem Rücktritt von Ex-Landesrat Christian Illedits am 1. August wurde heute in Eisenstadt seine Nachfolge präsentiert: Dr. Leonhard Schneemann, seines Zeichens Vorstandsdirektor der Kurbad Tatzmannsdorf AG, wird im Zuge des Sonderlandtages am morgigen Donnerstag als neuer Landesrat für Wirtschaft und Soziales angelobt. Dabei soll es auch zu leichten Änderungen in der Referatseinteilung kommen: Schneemann soll das Jagdwesen von LR Eisenkopf übernehmen und stattdessen die Sport-Zuständigkeit an LR Dorner übergeben.

Dr. Leonhard Schneemann folgt Christian Illedits als Landesrat für Wirtschaft und Soziales

Doskozil: "Ein Wirtschaftsexperte"

"Ich kenne Leo natürlich schon länger und mir hat er damals schon imponiert, mit welcher Sicherheit er seine Gemeinde als Bürgermeister geführt hat. Er ist außerdem ein Wirtschaftsexperte und hat das schon mehrere Male bewiesen, nicht zuletzt als Geschäftsführer der Kurbad AG", erklärt Landeshauptmann Doskozil. Die sozialpolitischen Herausforderungen seien derzeit sehr groß, Schneemann sei dieser Aufgabe aber auf jeden Fall gewachsen. Der Landeshauptmann habe natürlich auch mit anderen Kandidaten gesprochen, "aber Dr. Leo Schneemann ist der beste Mann für diese Aufgabe und diese Position".

Schneemann: "Musste schon etwas nachdenken"

"Ich musste schon etwas nachdenken, denn die Politik war in meinem Kopf nicht mehr so verankert, auch wenn ich 20 Jahre lang dort tätig war. Ich habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil ich weiß, dass der Herr Landeshauptmann ein gutes Team um sich hat und eine sehr geradlinige, ehrliche und offene Politik betreibt", erklärt Schneemann.

Schneemann schloss 1993 das Diplomstudium und 1998 das Doktoratstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ab. Von 2007- 2013 war er Leiter des Institutes für Personal- und Schulentwicklung an berufsbildenden Schulen, von 2008-2013 Aufsichtsrat der Kurbad AG. Von 2010-2013 hatte er die Funktion des Obmannes des Burgenländischen Müllverbandes inne. Seit 2015 führt Leonhard Schneemann als Vorstand die Kurbad Tatzmannsdorf AG und 2019 wurde er Geschäftsführer des Burghotels Schlaining.

Posch soll Mattersburger Bezirksvorsitzender werden

Am Mittwoch präsentierte LH Doskozil auch eine weitere Personalentscheidung: Dieter Posch soll bei der für den 11. September geplanten SPÖ-Bezirkskonferenz zum neuen Mattersburger Bezirksvorsitzenden gewählt werden. Er sei ein positiv kritischer Geist, so Doskozil: „Dieter Posch ist ein erfolgreicher Bürgermeister seit 23 Jahren. Ich konnte mich in unserer politischen Zusammenarbeit stets auf ihn verlassen. Mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung und seinem Kommunikationstalent ist er mit Sicherheit die Person, die wir im Bezirk Mattersburg jetzt brauchen."

Posch selbst meinte bei seiner Vorstellung: „Ich bin Sozialdemokrat aus Überzeugung und kenne den Bezirk Mattersburg sehr gut. Für mich ist der Bezirk nicht nur ein Symbol für gute Wahlergebnisse der SPÖ, sondern auch dafür, wie politische Kompromisse im Sinne der Sache gelebt werden können“, so der designierte Bezirksvorsitzende. Posch betonte auch, dass er “nicht die nächsten 15 Jahre aussitzen will“, sondern dass es ihm wichtig sei, junge Politiker aufzubauen und für die Zukunft vorzubereiten.

Dieter Posch soll neuer Mattersburger SPÖ-Bezirksvorsitzender werden

Causa Commerzialbank

Was die Causa Commerzialbank betrifft, gehe es jetzt darum, den Schaden zu minimieren, so Doskozil. Natürlich falle diese Zuständigkeit überwiegend in das Ressort des neuen Landesrates, "aber es braucht die Kraft und Anstrengung der gesamten Regierung, um diese Aufgabe zu bewältigen". Dennoch: Dass Schneemann der ideale und "richtigste" Kandidat sei, müsse dieser jetzt erst beweisen.

Dieter Posch meinte zur Causa: "Es wird schon eine meiner Aufgaben sein, die sachliche Diskussionen von der parteipolitischen zu trennen." Die SPÖ-Bezirkspartei leide nicht unter der Causa, "außer das die ÖVP-Bezirkspartei versucht, uns etwas umzuhängen".

Erste Reaktionen

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz erwarte sich vom neuen Landesrat, "dass er von Anfang an der Aufklärung des Mattersburger Bank-Skandals mitarbeitet“. Nur weil nach dem "unumgänglichen Rücktritt" von Illedits jetzt Köpfe getauscht würden, heiße das nicht, dass der Mattersburger Bank-Skandal vom Tisch sei. „Wir gehen nicht einfach zur Tagesordnung über." Geschädigte und Betroffene hätten das Recht zu erfahren, "was mit ihren Geldern passiert ist und wer profitiert hat".

FPÖ: "Mammutaufgabe"

FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig meint, er habe als Regierungsmitglied stets ein gutes Einvernehmen mit Leonhard Schneemann gepflogen und beglückwünsche ihn zu seiner neuen Aufgabe in der Landesregierung. "Wie schon auf Herrn Tunkel im Tourismus wartet aber angesichts des alles andere als erfreulichen wirtschaftlichen Umfeldes auch auf ihn eine regelrechte Mammutaufgabe“. Es bleibe abzuwarten, inwiefern Schneemann sein wirtschaftliches Knowhow einbringen könne "oder ob er auch gleich auf Doskozils geradezu realsozialistische Linie einschwenken muss".

"Armutszeugnis für den Wirtschaftsstandort Burgenland"

Ulf Schneller, Direktor des Wirtschaftsbundes Burgenland, bezeichnet die Personalentscheidung als ein "Armutszeugnis" für den heimischen Wirtschaftsstandort. "Als Tangotänzer in einer Telefonzelle hätte Schneemann wahrscheinlich mehr Bewegungsfreiheit. Denn als Mitglied der Landesregierung verfügt man derzeit über sehr wenig Handlungsspielraum und darf anscheinend nur die Vorgaben des Landeshauptmannes umsetzen", meint Schneller. Man lasse sich aber gerne überraschen und hoffe, "dass Schneemann vielleicht tatsächlich den Dialog mit der Wirtschaft sucht". Mehr Qualifikation auf diesem Gebiet als Doskozil habe Schneemann als erfolgreicher Geschäftsführer der Kurbad Tatzmannsdorf AG jedenfalls vorzuweisen.