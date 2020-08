Die Auszahlung an die Betriebe beträgt insgesamt mehr als 120.000 Euro, teilte das Land am Freitag mit

BURGENLAND. Das mit 1. Juli eingeführte Burgenland Bonusticket, das 75 Euro Rabatt pro Person ab drei Übernachtungen in einem burgenländischen Beherbergungsbetrieb gewährt, hat "einen erfolgreichen Start hingelegt", wie das Land am Freitag mitteilte: 1.635 Bonustickets wurden im Juli in 150 heimischen Betrieben eingelöst. Die Auszahlung an die Betriebe beträgt insgesamt mehr als 120.000 Euro.

"Unsere Erwartungen übertroffen"

„Die tolle Resonanz auf das Bonusticket hat unsere Erwartungen noch übertroffen. Nach den coronabedingten Einbrüchen in der Vorsaison und der ungewissen Aussicht für den Sommer ist das ein höchst erfreuliches Ergebnis und ein positives Signal für unsere Beherbergungsbetriebe und den weiteren Verlauf des Tourismusjahrs“, erklärt Tourismusreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Noch bis 30. September

Noch bis 30. September 2020 gibt es für alle Erwachsenen und Jugendlichen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland, die den vollen Unterkunftspreis bezahlen, für einen Aufenthalt von mindestens drei Nächten in einem teilnehmenden burgenländischen Beherbergungsbetrieb einen Rabatt von 75 Euro pro Person. Für die Einlösung des Bonustickets muss lediglich ein im Betrieb aufliegendes Formular ausgefüllt werden. Weitere Informationen unter www.burgenland.info/bonusticket