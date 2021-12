Zuständigkeiten der RMB gehen ab 1. Januar 2022 zu Wirtschaftsagentur Burgenland und Amt der Landesregierung über

BURGENLAND. Bereits im September kündigte das Land die Fusion der Wirtschaftsagentur Burgenland (WiBUG) mit dem Regionalmanagement Burgenland (RMB) an. Am Montag kündigte LR Schneemann nun weitere Neuerungen an: Die Förder-Zuständigkeiten der RMB werden ab 1.1.2022 einerseits von der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH und andererseits vom Amt der Burgenländischen Landesregierung wahrgenommen. Die RMB ist damit sozusagen Geschichte. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben nahtlos in Beschäftigung“, versichert Schneemann.

Die im 100-prozentigen Eigentum des Landes stehende RMB wurde 1995 zur Abwicklung von EU-Förderprojekten gegründet. Ihre Eingliederung ist Teil der Neuausrichtung des Fördermanagements im Burgenland. Ziel ist eine "schlanke und effiziente Verwaltung" der Förderungen.

Wo jetzt was gemacht wird

Künftig werden die strategische Steuerung und das Monitoring sämtlicher Förderungen im nationalen und europäischen Kontext sowie die Abwicklung der Förderungen des Europäischen Sozialfonds beim Land Burgenland stattfinden. Die Bereiche EU-Programmmanagement und Monitoring aus der RMB sind zukünftig im Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9 – EU, Gesellschaft und Förderwesen angesiedelt.

Für die Wirtschaftsförderungen wird ein "one stop shop" für Antragsteller in der Wirtschaftsagentur geschaffen. Dies soll eine zielgerichtetere Förderabwicklung ermöglichen. Aus der RMB werden die Agenden betreffend INTERREG, Europe Direct, Projektmanagement und Controlling übernommen.

Die Wirtschaftsagentur Burgenland wird ab Jahresbeginn in sechs Säulen abgebildet:

· Beteiligungen

· Forschung & Innovation

· Regionalentwicklung

· Förderungen IBW-EFRE, ELER, Additionalität

· Förderungen national

· Investorenservice