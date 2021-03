Bei etwas kühlem Wetter versammelten sich im Bereich der Reichsbrücke internationale Freunde um den globalen Recycling Tag mit einem clean up zu feiern.

Nach der Eröffnung durch die Obfrau des Vereins Plastic Planet Austria und dem Obmann vom Verein Helfen statt Wegwerfen trug Amelie Persche ihr Lied "only lies" vor, das von den Lügen der Politiker erzählt, da sie die Klimaziele nicht einhalten.

Sonja Bettel von Ö1 interviewte die junge Klimaaktivistin , Mitglieder der Wiener Naturwacht ,Kreislaufwirtschaft, des Vereins Helfen statt Wegwerfen und des Vereins Plastic Planet Austria.

Nach zweieinhalb Stunden brachten 31 Teilnehmer eine beachtliche Summe an Plastik und Glasflaschen als auch Dosen zusammen.

Eine weitere Stunde des Zählens brachten endgültige recht tragische Ergebnisse.

Denn auf der Donauinsel sind alle 100 m Betonringe aufgestellt, trotz allem werden sie nicht benützt, somit landeten Coca-Cola mit 56 Plastikflaschen am ersten Platz ,Gösser mit 51bei den alkoholischen Getränken und 62 Red Bull Dosen am ersten Platz.

Der Wirtschaftspräsident Karl Heinz Kopf war zwar zu dem clean up geladen worden, um sich selbst einen Eindruck zu machen- nahm aber am praktischen Teil des Recyclings nicht teil.

Somit fordert er nach wie vor ein mehr an Mistkübeln-das aber durch den Abstand von 100m nicht zu toppen ist.

Leider hat sich durch die Coronazeit überhaupt nichts verändert. Die Leute werfen pfandlose Getränke ganz einfach achtlos in die Natur.