Modisch in die Badesaison

27.04.2018, 17:19 Uhr

Die Badesaison 2018 steht vor der Tür. Das ist die Zeit, sich über Bademode Gedanken zu machen.

PEUERBACH (mwi). „Bei Bademode ganz besonders angesagt ist im heurigen Sommer der Marinelook“, verrät Franziska Ortbauer vom Treffpunkt Mode in Peuerbach. Das zeigt sich durch viel Dunkelblau, kombiniert mit Weiß, Ankersymbole und Seilmuster. Dieser Trend ist sowohl bei Damen- als auch bei Herrenbademode zu sehen. Aber auch vor Oberbekleidung wie T-Shirts macht der Marinelook keinen Halt. Bei der Bademode sind auch Neonfarben, vor allem im Orangebereich, bei beiden Geschlechtern in. Bei Bikinis, Tankinis und Badeanzügen sind zudem bunte und türkise Modelle und welche mit Blumenmuster zu finden. Die Blumenmuster finden sich ebenfalls in der Oberbekleidung wieder. Zu den Tankinis erklärt Ortbauer: „Das is die praktische Alternative zu Badeanzügen, sie verdecken den gleichen Bereich, sind aber einfacher an- und auszuziehen, da sie aus einem langen Oberteil und einer Badehose bestehen.“ Zudem könne ein Tankini Problemzonen besser verstecken, da die Schnitte vielfältiger als bei einem Badeanzug wären.Dieses Jahr gibt es sehr viele Oberteile ohne Bügel, die trotz Bügellosigkeit einen guten Halt bieten würden. Die Schnitte der Hosen haben 2018 wieder mehr Stoff, ein knapper Hosenschnitt wäre kaum noch zu finden. Eine Nachfrage nach ausgefallenen Modellen gäbe es am Land gar nicht.Für spontane Männer gibt es ein Unterhosen die als Badehosen getragen werden können. Das Material ist dünner als bei einer normalen Badehose, die Schnitte aber sehr ähnlich. Da das Material so dünn ist, kann es sehr schnell trocknen und Mann kann den See oder das Freibad so spontan verlassen, wie man er es betreten hat.Abschließend sagt Ortbauer: „Einem extremen Trend, dem man folgen müsste gibt es bei der Bademode eigentlich nicht, man soll das tragen, worin man sich wohl fühlt, und dann passt’s!“