Kabarett mit Chris Lohner-WOLLLUST

16.10.2017, 20:22 Uhr

Vorverkauf: 23 Euro - Abendkasse: 25 Euro inkl. Aufstrich-BuffetKartenvorbestellung unter:Kartenvorverkauf in St. Marienkirchen/P.:Raiffeisenbank, Sparkasse, SPAR Hartl-Aschenbrenner,Marktgemeindeamt, öffentliche BüchereiWeil's ja angeblich IN ist und es fast jeder macht: Stricken.Deshalb hat Chris Lohner mal den Faden aufgenommen und dabei interessante Aspekte rund ums Stricken entdeckt. Wussten sie z.B. dass umstrickte Bäume eine Stadt lebenswerter machen? Und dass es eine Insel der strickenden Männer gibt?Welchen Stellenwert Jungfräulichkeit einst und heute hat und warum Selbstbefriedigung so gefährlich ist?Beim Stricken kommt einem halt so allerhand in den Sinn: Und damit werden sie garantiert Spaß haben, an einem witzigen skurrilen Mix aus Smartphones, Internet, Facebook, Kuschelparties etc. und den sehr persönlichen Erinnerungen Lohners an damals „ach“ so heisse Themen in ihrer Jugend: Liebe, Sex und überhaupt, über die sie selbst heute nur schmunzeln kann.Retro meets today!