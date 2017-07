ÖAAB-Aktion: Eferdinger Familien mit Sand versorgt

17.07.2017, 09:35 Uhr

Die traditionelle Sandkistenaktion der ÖAAB- und OÖVP-Ortsgruppen im Bezirk Eferding brachten nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

BEZIRK. Fleißig waren die Ortsgruppen der ÖAAB und OÖVP im Bezirk Eferding: In den letzten Wochen wurden mehr als 300 Familien mit Gratissand beliefert. „Die Sandkistenfüllaktion hat beim ÖAAB große Tradition und zeigt, wie sehr uns Familien am Herzen liegen“, so Landtagsabgeordneter Jürgen Höckner. „Wir nützen die Sandkistenfüllaktion auch immer dafür, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, deren Anliegen und Wünsche aufzugreifen und auf die gesetzlichen Neuerungen und Verbesserungen für Familien hinzuweisen."Neben kostenlosen Sand bekommen auch die Kleinsten das passende Spielzeug dazu. Auch heuer wurden drei Laufräder unter allen Teilnehmer verlost. Über ihren Preis durften sich dieses Mal Familie Eder aus Alkoven, Familie Wolfsteiner aus Stroheim und Familie Hartlmayr aus Hartkirchen freuen.