Traditionelle Mostkost in der „Mosthauptstadt“

23.04.2017, 22:20 Uhr

Süffige Moste und leckere Schmankerl

Gute Stimmung und hervorragenden Most gab`s am vergangenen Wochenende in der Mosthauptstadt Samarein.Von den 66 angelieferten Mostproben zeichnete die Jury 54 Proben mit einem ersten Preis aus. Am Freitag wurde mit derSamareiner Moststraße begonnen. Hier hatten die Besucher die Gelegenheit, direkt mit den prämierten Mostproduzentenins Gespräch zu kommen und sich durch das ganze Sortiment zu kosten. Zum Mostkaiser 2017 mit acht 1. Preisen wurde Leopold Dieplinger gekürt. Für den besten Mischlingsmost wurde Alfred Wahlmüller, für den besten Birnenmost wurde Matthias Astner und für den besten Apfelmost wurde Josef Humer mit einer Medaille ausgezeichnet.

Die weiteren Produzenten mit Spitzenmoste sind: Gerhard Keimelmair, Norbert Reiter, Josef Humer, Franz Erdpresser, Karl-Heinz Grabmer, Hannes Wachholbinger, Albert Winkler, Helmut Berger, Johann Humer, Engelbert Pölzl, Johann Ecker, Herbert Brandscheid, Johann Humer, Hans-Alfons Enzendorfer, Hannes Schildberger, Matthias und Susanne Astner;Das kühle Aprilwetter tat der guten Stimmung in Samarein keinen Abbruch.Von den „Hoglbuachan Sasdndengla“ - die Frühschoppen Musik aus Bayern waren die Besucher begeistert.Eingilt den vielen freiwilligen Helfern von Jung bis Junggeblieben die so ein Fest ist Samarein möglich machen, die teilweise schon über 35 Jahre als Mostkosthelfer im Einsatz sind.