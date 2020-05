Der Lebensmittelgroßhändler sucht österreichweit 91 Lehrlinge, drei davon im Burgenland.



EISENSTADT/KITTSEE. Freie Ausbildungsplätze gibt es in den Filialen in Eisenstadt in der Mattersburger- und der Rusterstraße sowie im Markt in Kittsee.

Professionelle Ausbildung



In den Merkur Märkten stehen fünf verschiedene Lehrberufe zur Auswahl. Ausgebildet wird im Einzelhandel mit dem Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkostfachverkauf, als Systemgastronom, Konditor oder die Doppellehre Einzelhandel in Kombination mit Bürokaufmann.

Zusätzlich zur Ausbildung bei einem verlässlichen Arbeitgeber erhalten Lehrlinge eine Lehrlingsentschädigung von bis zu 1.320 Euro im dritten Lehrjahr und erhalten zusätzlich Einkaufsvorteile und Erfolgsprämien.

Attraktive Möglichkeiten



Ein ausgezeichneter Erfolg bei abgeschlossener Lehrabschlussprüfung wird bei Merkur mit 1.000 Euro honoriert. Die Lehre lässt sich auch mit der Berufsmatura verbinden. Durch spezielle Weiterbildungsprogramme stehen den Lehrlingen vielfältige Karrieremöglichkeiten – bis zum Marktmanager – offen.

Über Merkur

Mit über 10.000 Mitarbeitern an 140 Standorten in ganz Österreich – sechs davon im Burgenland – ist Merkur einer der größten heimischen Arbeitgeber. Davon sind etwa 300 Lehrlinge, die derzeit ausgebildet werden. Bis Ende Juli ist Merkur noch auf der Suche nach 91 Nachwuchskräften