Rust: Eine Freistadt voller Events und Kultur

20.07.2017, 11:46 Uhr

Ereignisreicher August

Los geht es bereits dieser Tage mit der 49. Goldenen Weinwoche von Mittwoch bis Sonntag am Rathausplatz. Wenige Tage später finden ein Hofkonzert des Kulturvereins mit "Schalltaxi" (3. August, Hauptstraße 2) sowie ein Gästekonzert des Musikvereins am 4. August im Seehof statt. Nach einem Konzert von Monika Stadler am 5. August in der Fischerkirche, lädt die evangelische Pfarre am 6. August zum Turmfest in den Pfarrgarten. Auch eine Natur- & Esoterik-Ausstellung (5. bis 9. August im Seehof) sowie ein Töpfer- & Handwerksmarkt von 11. bis 13. August in der Kirchengasse werden Interessierten geboten. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe im August bildet ein zweites Hofkonzert des Kulturvereins mit "Chelsix" im Weingut Landauer.

Viel los im Herbst und Winter

Aber auch wenn die Tage ein wenig kühler werden, geht es in Rust munter weiter: Ab dem 1. September bis zum 26. Oktober präsentiert die Künstlerin Cleo Ruisz ihre Ausstellung "Vielfalt" im Kremayrhaus Stadtmuseum Rust. Noch bevor diese Ausstellung zu Ende ist, geht von 13. bis 15. Oktober das vierte "Gans Burgenland Genuss Festival Rust" über die Bühne. Den krönenden Abschluss des Ruster Eventjahres bildet dann die idyllische Ruster Adventmeile von 17. November bis 17. Dezember.