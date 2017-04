Landes-Polizeistrafgesetz: Alkohol- und Bettelverbote an die Praxis anpassen

28.04.2017, 10:57 Uhr

„Bei der Novelle des Landes-Polizeistrafgesetzes darf auf ein wichtiges Thema nicht vergessen werden“, erklärt Landesparteiobmann Thomas Steiner: „Alkohol- und Bettelverbote auf öffentlichen Plätzen müssen praxistauglich angepasst werden, für Gemeinden ist die Durchsetzung derzeit nur sehr schwer möglich.“

Prinzipiell begrüßt die Volkspartei Burgenland die Initiative, das Landes-Polizeistrafgesetz zu novellieren und den heutigen Gegebenheiten anzupassen. „Wir werden uns als starke Alternative in die angekündigten Parteienverhandlungen einbringen“, so Thomas Steiner. „In anderen Bundesländern sind die Alkohol- und Bettelverbote so geregelt, dass Gemeinden sie auch umsetzen und entsprechend durchgreifen können. Im Burgenland ist das derzeit leider sehr schwer möglich.“