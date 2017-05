Reinhold Bader ist ÖVP-Spitzenkandidat bei den kommenden Gemeinderatswahlen

02.05.2017, 11:09 Uhr

Beim Gemeindeparteitag der ÖVP Kaisersdorf wurden die Weichen für die kommende Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2017 gestellt. Zum Gemeindeparteiobmann und Bürgermeister-Spitzenkandidat wurde Reinhold Bader gewählt.

"Ich bin in der glücklichen Lage, mit einem überaus schlagkräftigen und sehr erfahrenen Team bei den kommenden Gemeinderatswahlen anzutreten. Wir sind auf allen Positionen hervorragend besetzt und wollen gemeinsam mit den anderen für die Gemeinderatswahlen kandidierenden Fraktionen, die absolute Mehrheit der SPÖ im Gemeinderat erstmals brechen", so der Bürgermeister-Spitzenkandidat.

Reinhold Bader und sein Team haben in den letzten 10 Jahren überaus aktiv und sehr hart für Kaisersdorf gearbeitet, viele Projekte und Initiativen wurden von ihnen entwickelt, in den Gemeinderat eingebracht und dann meistens einstimmig beschlossen.Der ÖVP-Spitzenkandidat für Kaisersdorf möchte gemeinsam mit seinem Team alles dafür tun, um Kaisersdorf in eine gute Zukunft zu führen: "Es warten viele Herausforderungen auf uns, z.B. die kommenden Kanalerneuerungen, die Sanierung oder eventuell der Neubau eines zeitgemäßen und wirklich barrierefreien Gemeindeamtes, die Ortskernrevitalisierung, Verbesserung der Auslastung unseres Freibades, die Unterstützung unserer Vereine, die für die Dorfgemeinschaft unverzichtbar sind. Hierzu braucht es Visionen, Verhandlungsgeschick und die notwendigen Netzwerke zum Land, zum Bund und allen Gebietskörperschaften. Wir sind dazu bereit", so Bader über seine Pläne für seine Heimatgemeinde Kaisersdorf.Er selbst blickt auf eine 10-jährige Erfahrung als Gemeinderat, davon 5 Jahre als Vizebürgermeister zurück und ist bereit, nun die Hauptverantwortung in der schönen Naturparkgemeinde Kaisersdorf zu übernehmen.