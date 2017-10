Offizieller Startschuss für die Römer Apotheke

01.10.2017, 09:46 Uhr

"Kommt nicht so oft vor"

150 Gäste

Alles Gute wünschte neben Ortschef Eduard Scheuhammer sowie der örtlichen Geistlichkeit Richard Geier auch Burgenlands Apotheker-Präsident Dieter Schmid: "So oft kommt eine Apotheken-Eröffnung im Burgenland nicht vor, umso mehr freut es mich heute, dem Team alles Gute zu wünschen."Bei Brötchen und Achterln konnten die rund 150 Gäste den Klängen des Musikvereins St. Margarethen lauschen und dabei einen Blick in die neue Apotheke werfen. Dazu wurden die pharmazeutischen Produkte und Leistungen des Nahversorgers in vier Themen-Zelten präsentiert.