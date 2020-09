Vergangenes Wochenende erwanderten acht Teilnehmer des Alpenvereins Neugablonz-Enns die zweite und dritte Etappe des Sebaldusweges.

ENNS. Zuerst ging es von Laussa nach Maria Neustift und am nächsten Tag von Maria Neustift nach Gaflenz. Die Strecken von je rund 20 Kilometern wurden in sechs bis sieben Stunden täglicher Gehzeit gemeistert. „Der Sebaldusweg wurde im Mai 2020 eröffnet und führt von Großraming in vier Tagesetappen über 85 Kilometer und 3000 Höhenmetern. Die vierte und letzte Etappe von Gaflenz über Weyer nach Großraming mit etwa 22 Kilometern und rund 700 Hähenmetern steht am 19. September auf dem Programm", so der Tourenführer Karl Jentsch vom Ennser Alpenverein.