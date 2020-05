Am 27. April wurde St. Valentiner Stadtrat Andreas Pum (ÖVP) online über Skype zum Landeskammerrat für den Bezirk Amstetten angelobt.

ST. VALENTIN. In einer Videokonferenz wurde am 27. April das Bauernparlament neu gewählt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf übernahmen den Vorsitz der Angelobung. Die geheimen Abstimmungen fanden online statt, 40 Landeskammerräte wurden in Niederösterreich neu gewählt. 33 Stimmen davon fielen auf den Bauernbund, drei Stimmen gingen an den unabhängigen Bauernverband und vier Mandate besetzt die Raiffeisenorganisation. Als Landeskammerrat für den Bezirk Amstetten wurde Stadtrat Andreas Pum aus St. Valentin gewählt. „Meine künftigen Aufgaben liegen in der bäuerlichen Interessensvertretung. Vor allem die Tierproduktion, Schwerpunkt Schweinehaltung, wird zu den besonderen Themengebieten gehören. Ich freue mich über die neue Aufgabe“, so Pum.