Der 20-jährige Johannes Mayr stellte sich vorige Woche der sogenannte "Audit of Art"– der letzten Prüfung der Musikschule auch GOLDENES Leistungsabzeichen genannt und absolvierte diese Prüfung mit sehr gutem Erfolg. Er bekommt seit der ersten Klasse Volksschule Trompetenunterricht bei Direktor Erich Schöfl an der Landesmusikschule Enns. Sein Soloprogramm umfasste das Konzert für Trompete von Alexander Arutjunian, das Konzert in Es-Dur von Tomaso Albinoni, die Konzert-Etüde von Alexander Goedicke und eine Neukomposition von Lehrerkollege Karl Pauzenberger mit dem klingenden Namen „Der Flug des Adlers“. Die Klavierbegleitung lag in der geübten Hand von Anna Lemberg.

Johannes Mayr spielt seit vielen Jahren beim Musikverein Schwertberg und beim Bläserensemble Brassiv.