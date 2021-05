Nach mehreren Autobränden im Bezirk Amstetten in den vergangenen Tagen gibt das Bezirksfeuerwehrkommando für die Region St. Valentin einige Tipps, um dies zu verhindern.



ST. VALENTIN. Stefan Schaub, Bezirkssachbearbeiter für den vorbeugenden Brandschutz, verweist darauf, dass in Österreich täglich rund fünf Autos brennen. „Meistens beginnen die Brände im Motorraum, eine der häufigsten Brandursachen ist Elektrizität“, so Schaub. Bei Elektroautos kommen als neue Schadenursache Akku-Brände dazu: „Wir gehen davon aus, dass mit zunehmender E-Mobilität diese Art von Bränden mehr werden.“

Brand entsteht schnell



Vom Brandausbruch bis zum Vollbrand, und damit bis zum Totalschaden, dauert es oft nur wenige Minuten. Der Fachmann sagt: „Leider haben viele Lenker keinen Feuerlöscher im Auto.“ Damit könnte ein beginnender Brand sehr effizient eingedämmt und größere Schäden verhindert werden, bis die Feuerwehr eintrifft. Schaub weiter: "Feuerlöscher können Leben retten! Und keine Angst: Brennende Fahrzeuge explodieren nicht."

Richtiges Verhalten bei Fahrzeugbränden