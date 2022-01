Die ÖBB sichern für die Pendler auf der Weststrecke auch im neuen Jahr relevante Zugverbindungen.



ST.VALENTIN, AMSTETTEN. Nachdem die WESTbahn ursprünglich bestellte Zugtrassen bis zumindest Juni nicht befahren wird, springen die ÖBB erneut für die Reisenden ein. Ab dem 10. Jänner bis vorerst 11. Juni 2022 wird der Taktknoten Amstetten nun ausschließlich durch die ÖBB bedient. Dadurch sind auf der Weststrecke kleinere Änderungen im Fahrplan nötig.

Planänderungen in St. Valentin und Amstetten

Die Abfahrtszeiten der ÖBB Railjets bleiben in Wien, St. Pölten, Linz und Salzburg in beiden Richtungen unverändert. Bei den Bahnhöfen St. Valentin und Amstetten kommt es zu Anpassungen im Fahrplan: Die Taktzeiten der ÖBB Railjets werden angepasst und damit auch für alle RJ-Züge und Wochentage vereinheitlicht. In Amstetten und St. Valentin fahren demnach ab Montag, 10. Jänner die ÖBB Railjets Richtung Wien einige Minuten früher ab.

Abfahrtszeiten überprüfen

Die neuen Zug-Abfahrtszeiten sind bereits in der ÖBB Fahrplanauskunft „Scotty“ ersichtlich. Reisende werden gebeten, sich unbedingt vor Fahrtantritt nochmals über ihre gewünschten Verbindungen in „Scotty“ oder beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 zu informieren.