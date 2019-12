Im stimmungsvollem Ambiente der nur in Kerzenlicht erstrahlten Stadtpfarrkirche St. Valentin fand die vierte und somit letzte Roratemesse im Advent 2019 statt. Bei diesen würdevollen Gottesdiensten im Laufe eines Kirchenjahres in aller „Herrgottsfrüh“ muss man einmal dabei gewesen sein und mitgefeiert haben, denn erst dann weiß man was eine ‚Rorate‘ wirklich ist!

Pfarrer i.R. Johann Zarl und Heinrich Geiblinger sowie Diakon Manuel Sattelberger durften viele Messbesucher begrüßen. Musikalisch wurde die Messe vom NÖ Lehrerquartett mitgestaltet.

Anschließend ging es in den Pfarrsaal wo die Frau der kath. Frauenbewegung die Messbesucher zum RORATE-Frühstück einluden. Bei frischen Gebäck, Butter, Marmelade, Kaffee und Tee fand dieses Adventangebot einen würdigen Abschluss.

Pfarre St. Valentin

Viele weitere Fotos - einfach hier anklicken!!!