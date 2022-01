Am „Hochfest der Erscheinung des Herrn“ hören wir im Evangelium (Mt 2,1-12), wie die sogenannten „Hl. 3 Könige“, diese weisen, sternenkundigen Männer aus dem Morgenland, ihr großes Ziel erreichen indem sie sich vor dem kleinen Kind in der Krippe niederknien!

Der Stern war ihr „Navi“, so sagen wir moderne Menschen. Diese weisen Reisenden, sie finden, wonach sie in der Hauptstadt, im Königspalast suchen, in einem ärmlichen Stall.

Unser ganzes Leben ist eine Suche nach diesem Stern, mehr noch, nach diesem Kind in der Krippe – unserem Erlöser! Mögen uns die Heiligen 3 Könige Mut machen, das Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Den Weg immer wieder neu zu beginnen!