„Ist Johannes der Täufer der erwartete Messias?“, diese Frage (Lk 3,15-16.21-22) hatten viele Zeitgenossen Jesu im Herzen. Johannes macht seinen Zuhörern klar, er ist nicht der Messias, der Retter kommt und ER wird mit Feuer und Hl. Geist taufen. Johannes bekennt sich klar zu Jesus, obwohl er in diesem Bibelabschnitt seinen Namen nicht ausdrücklich nennt!

Jesus reihte sich bei den Taufwilligen ein und als Johannes ihn taufte, „meldete“ sich Gott zu Wort: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden!“.

Diese Zusage Gottes betrifft auch uns, im Sakrament der Hl. Taufe ‚umhüllt‘ uns Gott auch mit seiner Liebe und Zuneigung! Unser Gott ist selbst in sich und will mit uns Beziehung leben! Habe ich das schon kapiert? Lieber Gott, lass mich immer wieder erkennen, wie groß und weitreichend das Geschenk der Heiligen Taufe in unserem Menschenleben ist!

Dein Sohn sein, deine Tochter sein heißt, mit DIR in Beziehung stehen zu dürfen!