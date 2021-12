Der 3. Adventsonntag trägt die Farbe Rosa

Die Tradition der Kirche nennt den vorletzten Adventsonntag auch „Gaudete“. Die liturgische Farbe an diesem Tag ist „Rosa“. Die Farbe Rosa soll auf die Vorfreude der Geburt Jesu einstimmen. Sie wird für die sonst im Advent übliche Bußfarbe Violett verwendet.

Auch wird am liturgischen Adventkranz die rosafarbene Kerze angezündet.

Die Bezeichnung „Gaudete“ für den dritten Adventssonntag findet man im lateinischen Eröffnungsvers aus dem Philipperbrief, „Gaudete in Domino semper“ („Freut euch im Herrn zu jeder Zeit“, Phil 4,4).

Mit dem 3. Adventssonntag beginnt auch die zweite Hälfte der Adventszeit. Der Gaudete-Sonntag steht unter der Vorfreude auf die Niederkunft des Herrn, wie man auch im zweite Teil des Eröffnungsverses weiter hört: „Noch einmal sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe“ (Phil 4,5).

Natürlich durfte an diesem Gaudete-Sonntag, Kirchenesel Fridolin für die jüngsten Kirchenbesucher mit seiner Fortsetzungsgeschichte nicht fehlen.