Am Dienstag 5. Oktober konnte nach langer Corona bedingter Pause in der Pfarre St. Valentin wieder ein Kindergottesdienst gefeiert werden. Diakon Manuel Sattelberger konnte beim Gottesdienst neben vielen Kindern mit ihren Eltern und Großeltern auch Elisa Ertl mit ihren Wanderschafen im Pfarrhofgarten begrüßen.

Manuel erklärte kindergerecht die Bibelstelle vom guten Hirten. Nebenbei durften die Kinder Schafe streicheln und bekamen Wolle geschenkt.

Natürlich durfte auch Sabine Hauleithner mit ihrer Schnecken-Handpuppe Finchen bei diesem Gottesdienst nicht fehlen.

Der nächste Kindergottesdienst Martinsfest mit Laternenumzug findet am Sonntag, 14. November – Beginn um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit anschließendem Laternenumzug, Kipferl teilen und Kinderpunsch statt.

Das Fest des Heiligen Martin wird in St. Valentin sehr hoch gehalten. Er ist neben dem Hl. Nikolaus,

eine ganz besondere Heiligengestalt für unsere Kinder. Nehmt eure Laternen mit! Gefeiert wird bei jedem Wetter.

Pfarre St. Valentin