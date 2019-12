Die Trainer Martin Heiligenbrunner und Christian Zierhut vom Energy Fitness Ennsdorf verraten, worauf es beim Training wirklich ankommt.

ENNSDORF. Die Feiertage sind vorüber, das Essen ist nicht zu kurz gekommen und der Neujahrsvorsatz lautet: „Ich werde 2020 Sport treiben!" Einige haben die Motivation dafür dann schon nach wenigen Wochen wieder verloren. Dabei ist „Nachhaltigkeit beim Trainieren das Wichtigste", sagt Trainer Christian Zierhut. Vor zwei Jahren haben er und sein Geschäftspartner und langjähriger Trainingspartner Martin Heiligenbrunner ihren Traum in Erfüllung gebracht und das Fitnessstudio in Ennsdorf eröffnet. Beide bringen 20 Jahre Trainingserfahrung mit und sehen es als Verpflichtung, diese Liebe zum Sport und das Wissen an die Kunden weiterzugeben. Sie haben an verschiedenen Fortbildungen in den unterschiedlichsten Sportarten teilgenommen.

An ihrer Arbeit gefällt ihnen besonders, dass der Aufgabenbereich so abwechslungsreich ist. „Nicht jeder kommt rein und möchte ausschauen wie Schwarzenegger. Viele kommen zu uns, um nach der Arbeit abzuschalten. Wir haben von 15-jährigen Burschen, die noch nie eine Hantel in der Hand gehalten haben, über 55-jährige Herren, die ihr Leben lang trainieren, aber immer noch offen für Neues sind, bis hin zu älteren Damen, die einfach nur etwas für ihre Gesundheit tun möchten, alle bei uns im Studio", sagt Christian. Hat man es ins Studio geschafft, sei bereits der größte Schritt getan: „Die meisten Leute scheitern daran, sich Zeit zu nehmen und ins Fitnesstudio zu kommen. Wir möchten sie aber langfristig motivieren, zum Training zu kommen." Dabei helfen auch die individuellen Trainingspläne, welche die beiden Trainer für ihre Kunden erstellen und ihnen in Personal Trainings näher bringen.

Individuelle Ansprüche

„Das Spannende ist, dass ich nicht weiß, wer draußen steht und als nächstes hereinkommt. Du brauchst Gespür. Jeder hat sein eigenes Leben und so unterscheidet es sich oft schon dabei, wie oft jemand in der Woche trainieren kann", erklärt Heiligenbrunner. Viele kommen auch ins Fitnessstudio, um Problemzonen wie den Rundrücken zu stärken. Büro-Jobs und das ständige Sitzen verstärken das Problem und es sei wichtig, die betroffenen Bereiche zu stärken, um schwerwiegenden Folgeschäden vorzubeugen. „Darum geht es uns: Lebenslange Gesundheit durch das richtige Training." Ein Zusatzaspekt davon sei dann, dass man bei genügend Nachhaltigkeit und durch die richtige Einstellung auch nicht mehr immer auf das Essen schauen müsse. „Da brauch ich mir keine Gedanken mehr machen, ob ich den Schweinsbraten jetzt essen kann oder nicht."