Ennser Singkreis präsentiert afrikanische Musik

ENNS. Der Ennser Singkreis veranstaltete in den vergangenen beiden Jahren bereits sehr erfolgreiche afrikanische Konzerte. Nun hat sich der Chor entschlossen, auch im heurigen Frühjahr ein Konzert mit afrikanischer Musik zu präsentieren. Die Veranstaltung mit dem Titel "Pata Pata" findet am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche Enns-St. Marien statt.Neben zahlreichen a capella Stücken werden manche Lieder in bewährter Weise von einer Rhythmusgruppe unter der Leitung von Wiff LaGrange begleitet. Ganz besonders freut sich der Chor auf die in diesem Bereich wohl einzigartige Percussionsbegleitung von Andreas Huber.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Bürgerservice Enns, in der Trafik Sadlauer, im Schuhhaus Peterseil sowie bei den Mitgliedern des Chors zum Preis von 15 Euro. Studenten, Schüler und Senioren zahlen elf Euro pro EIntrittskarte. An der Abendkasse kosten die Karten jeweils zwei Euro mehr.