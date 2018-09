19.09.2018, 14:36 Uhr

St. Valentiner Oktoberfest Frühschoppen

Sankt Valentin: Stocksporthalle | Bereits zum achten Mal geht am Samstag, 29. September das St. Valentiner Oktoberfest mit „Den Lausern“ in der Stockschützenhalle über die Bühne. Wie bereits in den vergangenen Jahren war es auch heuer innerhalb weniger Wochen restlos ausverkauft. Daher wird heuer zum ersten Mal am Sonntag, 30. September ein zünftiger Oktoberfest Frühschoppen veranstaltet. Nach einer traditionellen Sonntagsmesse um 09:30 Uhr mit unserem Pfarrer Msrg. Johann Zarl - begleitet vom Langenharter Chor - steht einem unterhaltsamen und gemütlichen Sonntag nichts im Wege. Bei kulinarischen Köstlichkeiten - die klassische Weißwurst mit Brezen darf natürlich nicht fehlen - und Oktoberbier können die Besucher der Musik von den Erla Swingers lauschen. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz und können sich - gestärkt durch Pommes – in der Hüpfburg austoben. Die Veranstalter würden sich über zahlreiche Besucher freuen.

Gefällt mir