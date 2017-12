Was die Menschen der Region zu Weihnachten schenken

30.12.2017, 15:28 Uhr

Die BezirksRundschau befragte Einwohner der Region, was sie ihren Liebsten zu Weihnachten schenken.

REGION (km). Je älter die Menschen werden, desto bescheidener werden die Wünsche und desto persönlicher werden die Geschenke. So antworteten die Menschen der Region: "Für Weihnachten habe ich Fotogeschenke für meine Familie vorbereitet, weil es einfach persönlicher ist. Auch selbstgemachte Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten landen bei mir unterm Christbaum", so Lisa Ganglbaur. "Meine Familie bekommt von mir zu Weihnachten einen Kalender mit Fotos von unserem heurigen Amerika-Urlaub", so Michaela Knoll, die beim Schenken auch auf personalisierte Geschenke setzt. "Natürlich hängt es davon ab, wen ich beschenke. Aber grundsätzlich bekommt meine Familie Kleinigkeiten zu Weihnachten", so Sebastian Frank. "Größere Geschenke besorge ich meist erst nach Weihnachten, da sie dann oftmals reduziert sind."