Ein rund um gesunder Kindergarten

25.04.2017, 13:19 Uhr

Gesunde Jause



Selbst Kochen

"Wir haben alle Kriterien, wie zum Beispiel gesundes Essen, Bewegung, Rückzug, Garten und Natur, erfüllt und erhielten 2015 die Auszeichnung 'Gesunder Kindergarten' vom Land Oberösterreich. Wir haben uns für die gesunde Zukunft unserer Kinder entschieden. Wir sind jetzt bereits das zweite Jahr in der Nachhaltigkeitsphase. Das heißt, wir müssen jedes Jahr neu ansuchen und evaluieren jedes Jahr aufs Neue die Ansprüche.“ Das gesunde Essen kommt von einer auswertigen Küche, die alle Auflagen für den Gesunden Kindergarten erfüllt. Eine Gruppe Kinder macht seit drei Jahren die ganze Woche die Jause selbst. Jede Woche bringt eine der Mütter einen vollen Einkaufskorb und daraus wird die Jause gemacht.Die anderen Gruppen haben je einen gesunden Jausentag und einen gesunden Kochtag pro Woche. Da wird selbst gekocht und in jeder Gruppe steht ein Obstkorb. Zum Trinken am Vor- und Nachmittag gibt es Wasser, nur zum Essen einen Saft. „Das ganze Team ist total überzeugt von dieser Idee. Wir machen immer wieder Workshops und Veranstaltungen, wo natürlich auch die Eltern eingebunden sind", so Pühringer. "Damit wurde die Gesundheitsförderung in unserer Einrichtung zu einem pädagogischen Schwerpunkt mit dem Ziel, den Kindern die bestmögliche Voraussetzung für eine gesunde Zukunft zu bieten.“