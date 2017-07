Lustiges Stadlfest in Asten

18.07.2017, 08:52 Uhr

Am Samstag heizten die „Dorfstürmer“ mit Frontmann und Sänger Jochen Frühwirth dem Publikum so richtig ein und am Sonntag beim Frühschoppen das „Black-Flash-Duo“. Aber nicht nur die Großen hatten ihren Spaß unter anderem auch bei der Seidl-, Sekt- und Jägermeisterbar sondern auch die vielen Kinder fühlten sich sichtlich wohl beim Fest. Eine gelungene Veranstaltung, die es ganz sicher auch nächstes Jahr wieder geben wird.