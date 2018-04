Anna Hackl: „Bleibt wachsam!“

23.04.2018, 16:41 Uhr

Die Schüler der HLBLA St. Florian lauschten Anna Hackl. Ihre Mutter versteckte zwei KZ-Häftlinge während der Mühlviertler Hasenjagd und danach.

Nur wenige überlebten die „Mühlviertler Hasenjagd"



Information & Mahnung ist Anna Hackls Anliegen



ST. FLORIAN. Am Donnerstag, den 12. April, besuchte die Zeitzeugin Anna Hackl die 5. Klassen der HLBLA St. Florian. Der Tag stand dabei ganz im Zeichen des Erinnerns und Gedenkens. Erinnern und Gedenken an die zahlreichen Opfer des NS-Regimes.Am Vormittag erzählte Anna Hackl, geb. Langthaler, von den schrecklichen und abscheulichen Erlebnissen rund um die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1945 fand im Konzentrationslager Mauthausen ein Massenausbruch statt. Zirka 500 sogenannte K-Häftlinge, zum Tode verurteilte russische Kriegsgefangene des Konzentrationslagers Mauthausen, welche komplett isoliert von den anderen Häftlingen im sogenannten Todesblock (Baracke 20) untergebracht waren, flohen aus dem Lager. In weiterer Folge kam es zu einer Menschenjagd, woran sich die SS, die Hitlerjugend, der Volkssturm und auch viele Bewohner, vor allem aus dem Raum Mühlviertel, beteiligten. Von Seiten der SS gab es die Vorgabe, keinen Häftling lebend zurückzubringen. Am Ende überlebten vermutlich nur elf Personen – die Zahlen sind bis heute nicht eindeutig geklärt.Zwei der Häftlinge, Michail Rybtschinskij († 2008) und Nikolai Zimkolo († 2001), wurde durch die Mithilfe der Familie Langthaler das Leben gerettet. Ihnen wurde unter Lebensgefahr der Bauernhof in Winden (Gemeinde Schwertberg) als Versteck und Unterschlupf gewährt, hätte man sie gefunden, wäre die gesamte Familie Langthaler ermordet worden. Anna Hackl war zu dieser Zeit 14 Jahre alt und kann sich noch sehr genau an die schrecklichen Erlebnisse erinnern. Vor allem ihre Mutter, Maria Langthaler, setzte sich für das Leben der beiden Häftlinge ein und sicherte so ihr Überleben. Ihre Tochter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler über diese Zeit zu informieren und auch gleichzeitig mit mahnenden Worten an die junge Generation unter uns zu appellieren: „Bleibt wachsam!“

Nach dem Gespräch mit Frau Hackl besuchten die 5. Jahrgänge ebenfalls noch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, wo sie sich im Rahmen von begleiteten Rundgängen mit der Geschichte des Lagers, das Konzentrations- und Vernichtungslager zugleich war, und mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzten.