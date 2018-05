"Brot für die Legion" im Paneum Asten

03.05.2018, 13:30 Uhr

Bis 3. November können sich Besucher im Paneum eine Sonderausstellung passend zur Landesschau 2018 ansehen.

ASTEN (km). Das Paneum ist Partner der aktuellen Landesausstellung in Enns. "Wir wollten dazu einen kleinen Beitrag leisten", so Peter Augendopler, Gründer des Paneums. Mit der Sonderausstellung "Brot für die Legion – Die Macht des Getreides" wollte man das römische Erbe verdeutlichen. "Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln war für die Römer besonders wichtig." Denn: Nur satte Soldaten konnten auch kämpfen.

Architektur und Brot als Erfolgsfaktoren

Einblick ins Leben der römischen Legionäre



Rund 14.000 Besucher sahen sich die Ausstellung rund ums Brot seit der Eröffnung bereits an. „Die meisten Besucher kommen aus Oberösterreich“, so Augendopler. Auch aus Niederösterreich, der Steiermark und dem angrenzenden Bayern kämen viele der Besucher. Der Erfolg des Paneums würde sich auf drei Eckpfeiler gründen: „Zum einen das Thema Brot. Es betrifft viele. Fast jeder hat täglich damit zu tun“, so Augendopler. Der zweite Punkt sei die ausgefallene Architektur, die Besucher durch alle Gesellschaftsschichten anlockt. Der dritte und ebenso wichtige Faktor sei das Team des Paneums. „Das Team wird von den Besuchern für seine nette Art gelobt.“In erster Linie sei das Paneum zwar ein Kundeninformationszentrum, aber: "Das Ziel des Paneums war es einen Ort zu schaffen, der identitätsstiftend ist", so Christoph Hain, Direktor der Wunderkammer des Brotes. "Die Menschen sollen ein bisschen mehr über Brot nachdenken", fasst Hain den Hintergrund der Ausstellung zusammen. "Ich glaube, wir haben uns als Kultur- und Informationszentrum in der Region etabliert.""Die Römer ernährten sich von Brot und vom sogenannten Puls, einer Art Brei", so Anita Giuliani, die Kuratorin der Ausstellung. Für dessen Herstullung mussten die Legionäre das Getreide selbst mahlen. Wie das funktioniert hat, wird in der Sonderschau beispielsweise ebenso gezeigt wie eine römische Großbäckerei. Die Ausstellung verbindet in sieben Kapitel Wissenswertes über Brot und die Legion. Informationstafeln und Illustrationen geben Erwachsenen und Kindern einen Einblick in das Leben der Legionäre in Lauriacum.