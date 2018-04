„Eltern-Seelsorge“ – wichtiger denn je!

20.04.2018, 17:33 Uhr

Das Ziel: Die Kinder, Jesus näher zu bringen, Schritt für Schritt, „step by step“ auf Neudeutsch! Diakon Manuel Sattelberger: „Es ist uns, auch mir ganz persönlich wichtig (geworden), dass wir auch die Erwachsenen (= Eltern und Paten) nicht aus dem Auge verlieren! Sie sind es, die ihre Kinder auch in Zukunft „bringen“ oder auch nicht, sie sind es die motivieren oder nicht!“Wenn ein Kind gerne „kirchlich“ dabei sein möchte, aber die Eltern „dieses Vorhaben“ nicht unterstützen, dann hat das Kind, der Teenager so gut wie keine Chance!Mitte März veranstaltet Diakon Manuel gemeinsam mit seinem Firmteam einen Eltern- und Patenabend! Um die 70 Erwachsene sind gekommen! 70 „erwachsene“ Christen! Die Hälfte Eltern, die andere Hälfte Patinnen und Paten! In nicht ganz zwei Stunden wurde versucht, den Eltern und Paten eine neue Sichtweise auf den Glauben zu vermitteln! Und die Gespräche bei der abschließenden Agape haben Diakon Manuel wieder bestätigt,„Lassen wir Nichts unversucht, um die Menschen wieder näher zu Jesus zu „bringen“, ihnen zumindest den Weg zu erklären, vorzuschlagen, denn GEHEN müssen sie selber – Schritt für Schritt!“, so Diakon Manuel Sattelberger.