Franzobel eröffnet die Kultursaison bei Medio2 in Kronstorf

Der österreichische Literat Franzobel liest am 14. Jänner im Rahmen des traditionellen Literaturfrühstücks beim Kulturverein Medio2/Kronstorf aus seinem aktuellen Werk "Das Floß der Medusa".

Die Intro zum Buch liest sich dramatisch:18. Juli 1816: Vor der Westküste von Afrika entdeckt der Kapitän der Argus ein etwa zwanzig Meter langes Floß. Was er darauf sieht, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: hohle Augen, ... Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der populärsten und polarisierendsten österreichischen Schriftsteller und wurde zahlreich ausgezeichnet.14. Jänner 2018 10:30 UhrGH Rahofer KronstorfVK 14 / TK 16Vorverkauf bei Sparkasse und Raika sowie GH Rahofer bzw. unter www.medio2.at