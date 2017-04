IMS Langenhart besuchte Haus der Mathematik

28.04.2017, 09:34 Uhr

Im Rahmen dieses Enrichment Clubs besuchten elf Schüler, begleitet von Lisa Polixmair, das Haus der Mathematik in Wien. In speziellen Räumen ist es vor allem Kindern und Jugendlichen möglich, über persönliche experimentelle Forschungen einen Zugang zu mathematischen Fragestellungen und ihre Beantwortung zu finden. In der Erlebniswelt wird die Faszination der Mathematik entdeckt. Dort werden Höhepunkte mathematischer Visualisierungen erlebt. Spieltische laden zum Experimentieren ein. Besonders beeindruckt waren die Kinder von den alten Rechenmaschinen, die sie auch selbst bedienen durften.