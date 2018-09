Neues Glaubensbuch – Youcat für Kids

21.09.2018, 20:14 Uhr

Fünf Schulklassen, zwei in der Volksschule und drei in der Neuen-Mittelschule, darf er durch dieses neue Schuljahr begleiten. Seit unglaublichen 14 Jahren ist er im Schuldienst und in der Pfarrseelsorge tätig. Jedes Jahr macht es ihm mehr Freude, denn nach so vielen Jahren, darf man(uel) auch hin und wieder ausgesäte Früchte ernten. Als eine besondere Bereicherung, empfindet er das neue Kinderglaubensbuch „Youcat for Kids“. Er hat es als „Zweitbuch“ für seine Volksschulklassen durch Spenden angeschafft. Dieses Buch ist mit Strichfiguren ausgestaltet und diese kommen bei seinen Schulkindern extrem gut an.Keine Angst, durch dieses Buch wird nicht das tolle (neue) Religionsbuch abgeschafft, im Gegenteil diese Bücher ergänzen sich gut. Auch liegt es ihm fern einen neuen „Katechismus-Unterricht“ einzuführen, wie es viele unserer Großeltern noch erlebt haben.Diakon Manuel: „Besonders in Freiarbeitszeiten möchte ich dieses Buch in meinen Unterricht einbauen! Es ist mir ein großes Anliegen, neben dem Gebet, der Ethik, auch religiöses Basisgrundwissen zu vermitteln!“ Mani´s Blog