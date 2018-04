Sonderausstellung von Friedrich Mayr

26.04.2018, 08:39 Uhr

Künstler Friedrich Mayr zeigt seine Werke in der Volksbank in Enns.

ENNS. Professor Friedrich Mayr, der vielleicht letzte Stahlschnittkünstler unserer Zeit, gibt sich die Ehre und präsentiert anlässlich der OÖ Landesausstellung einen Querschnitt über sein Schaffen. Die Sonderausstellung ist in der Volksbank in Enns zu sehen. Diese wurde kürzlich in Anwesenheit von Michael Kiehas (Filialleiter Volksbank Enns), Bernhard Muckenhuber (Leiter Regionaldirektion Volksbank), Franz Stefan Karlinger (Bürgermeister von Enns), und natürlich dem Künstler selbst, feierlich eröffnet. Mayr gehört heute zu den wenigen Künstlern Österreichs, die negativ-handgeschnittene Stahlprägestücke in Originalgröße herstellen können. „Es erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass im heurigen Jahr die Landesausstellung in Enns stattfindet. Aber ganz besonders stolz bin ich darauf, dass sich wieder so viele Vereine, Privatpersonen und Institutionen dafür einsetzen, dass dieses Jahr ein ganz besonderes für unsere Stadt wird und unser Stahlschnittkünstler Professor Mayr nimmt dabei mit seinen einzigartigen Werken einen ganz hohen Stellenwert ein“, sagt Karlinger. Er würde sein unermüdliches Engagement sehr schätzen. Die Sonderausstellung von Mayr ist noch bis 11. Juli 2018 zu den Öffnungszeiten der Volksbank Enns zu besichtigen. Viele unvergängliche Werke warten auf die Besucher.