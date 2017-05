Zwei Astner radeln nonstop nach Amsterdam

12.05.2017, 12:47 Uhr

nonstop von Oberösterreich nach Venedig . Diesmal haben sie sich das Ziel Amsterdam gesetzt, das sie ohne Unterbrechung erreichen wollen."Zuerst wollten wir nach Hamburg fahren. Aber dann dachten, wir Asten-Amsterdam klingt cooler", sagt Reindl. "Und außerdem gibts in Holland ja auch ein Asten – wenn uns unsere Beine wohlgesonnen sind, machen wir noch einen Abstecher nach Asten in den Niederlanden."

Virtuelle Tour auf Facebook

Gestartet wird am Freitag, 19. Mai, um 2 Uhr nachts. Die Strecke ist knapp 1000 Kilometer lang, insgesamt müssen die beiden 7.000 Höhenmeter überwinden. "Bis auf einige kurze Pausen zum Essen wird durchgefahren. Ohne Schlaf", so die beiden. Die erwartete Durchschnittsgeschwindigkeit wird um die 27 km/h betragen. "In Summe rechnen wir mit cirka 40 Stunden Fahrzeit und acht Stunden Pausen. Sprich: Am Sonntag, 21. Mai, spätestens um 2 Uhr in der Früh möchten wir in Amsterdam sein."Nach Venedig waren es im vergangenen Jahr "560 Kilometer, etliche Höhenmeter über die Alpen, ohne Schlaf – einfach nur pedalieren, bis wir dort waren. Irgendwann waren wir dort. Es war unbeschreiblich", so Reindl.Die beiden können virtuell auf ihrer Tour nach Amsterdam begleitet werden auf der Facebookseite Wir fahren nach Amsterdam