Anrainer fordern eine Ersatzhaltestelle bei der Station Gußriegelstraße.



FAVORITEN. Entlang der Strecke der Buslinie 15A wird derzeit viel gebaut. So wird auch die Station Gußriegelstraße umgebaut. An und für sich gut, aber das Problem ist, dass es keinen Ersatz für diese Haltestelle gibt, so die Anrainer.

"Bis zur nächsten Station ist es ein weiter Weg, vor allem für die hier wohnenden Senioren", weiß Gemeinderat Stefan Berger (FPÖ). "Für sie ist der Weg bis zu den Stationen Rudolfshügel oder Stefan Fadinger Platz zu weit", fordert er eine Ersatzhaltestelle.

"Bald fertig"



Eine Absage kommt von den Wiener Linien: Die Haltestelle wäre nur um 150 Meter verlegt worden, heißt es. Außerdem wären die Arbeiten schon so gut wie abgeschlossen. In den nächsten Tagen – abhängig vom Baufortschritt – wird die Station Gußriegelstraße wieder angefahren.

Notwendig wurde der Umbau, um eine Beschleunigung für die Buslinie 15A zu erreichen. So könne künftig die "Wienerberg-Tangente" ohne Stau von Simmering über Favoriten bis nach Meidling fahren.