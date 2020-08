Die LaaerBergBauen laden zum Sensenkurs und anschließendem Erntefest in die Löwygrube.



FAVORITEN. Die "LaaerBergBauern" betreiben ein gemeinsames Feldprojekt. Ziel ist es, sich selbst mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen. Seit 2017 läuft dieses Projekt und hat viele Mitglieder gewonnen.

Das Team bietet auch immer wieder Workshops und Aktionstage für alle Interessierten an. So etwa auch den Kurs "Sensenmähen für den Hausgebrauch". Dieser findet am Samstag, 29. August, von 8 bis 15 Uhr im Gemeinschaftsfeld in der Löwygrube statt.

Gratis-Kurs



Kostenlos ausprobieren kann das jeder ab 14 Jahren. Achtung: Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Anmelden kann man sich unter post@lbb.wien oder 0650/413 46 78. Zum Erholen gibt es ab 14 Uhr ein Erntefest mit Vogelscheuchen bauen, einem Feldbuffet, Musik und Landart.

Das Programm



Von 8 bis 15 Uhr heißt es: "Sensenmähen für den Hausgebrauch". Das ist ein Sensenkurs zum Lernen und Ausprobieren für alle ab 14 Jahren.

Um 14 Uh startet das Erntefest am Feld mit Vogelscheuchen bauen für Kinder, Junge und Junggebliebene mit Prämierung der schrecklichsten Vogelscheuche. Weiters gibt es Heumandelbauen, ein Feldbuffett mit Solarküche, Strudeln gefüllt mit Feldgemüse und Mischkultur aus Musik, Lesung und Landart. Gefeiert wird auf der Löwygrube.

Die LaaerBergBauern



Seit 2017 betreiben die LaaerBergBauern ein gemeinschaftliches Feldprojekt mit dem Ziel, sich im engen Bezug zu Naturkreisläufen und Umweltressourcen mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen und in der Gemeinschaft einen Ausgleich zum digitalen und urbanen, oft stressgeladenen Lebensalltag zu schaffen.

Bereits seit mehreren Jahren bieten die LaaerBergBauern immer wieder Workshops und Aktionstage zum Mitmachen an. Dieses Jahr gibt es im Rahmen des Projekts „Soziale Innovation“ gleich mehrere Events am Feld.

Die Umwelt schonen



Sensenmähen schont die Umwelt und ist zugleich eine gesunde, ausgleichende Tätigkeit - vorausgesetzt man macht es richtig. Ein fachkundiger Sensenlehrer zeigt die richtige Technik und Körperhaltung, den sachgerechten Umgang mit der Sense inklusive Wetzens und Dengeln und vermittelt Grundwissen über ökologische Wiesen- und Kulturlandschaftspflege.

2020 – ein spezielles Jahr



Viele Menschen hatten in Zeiten des Lockdowns und danach das Problem, sich im Abstand zu anderen Menschen sinnvoll und in guter Luft zu betätigen. Am Feld gibt es genug Platz für Erdäpfel-, Beeren-, Kräuter- und andere Gärtner und ihre Kinder, sodass auch unter diesen besonderen Umständen der Vorsicht und Umsicht Kraut, Rüben und Gemeinschaft gedeihen können.