Immer mehr Einfamilienhäuser werden durch größere, Mehrparteien-Häuser ersetzt. Die Anrainer fürchten um ihren Dorfcharakter.



FAVORITEN. Bei den Wahlen am 11. Oktober wird nicht nur der Gemeinderat und der Landtag gewählt, sondern auch die Bezirkspolitiker. Stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 10. Bezirks.

Wie soll es in Zukunft in Oberlaa weitergehen, wo die Bewohner sogar schon eine Demonstration organisierten, um den Bauboom in ihrer Nachbarschaft zu stoppen? Soll es zu einer Art Vorstadt mit Hochhäusern werden? Oder soll vielmehr der Dorfcharakter mit Bauernhäusern mit viel grün erhalten bleiben?

Ihre Meinung zählt



Schicken Sie uns Ihre Antworten an favoriten.red@bezirkszeitung.at – anhand dieser wird die bz ein Stimmungsbild von der aktuellen Situation erstellen und von den Spitzenkandidaten für die Wahl Lösungsvorschläge einfordern.

Alle vier Fragen, die gestellt werden, finden Sie hier.