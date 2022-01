Im Februar und März bietet StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt „Multiplikator*innen-Schulungen“ an.

WIEN/FAVORITEN. Gewalt vor allem in der Familie und besonders gegen Frauen ist in der jüngsten Zeit besonders gestiegen. Dagegen kämpft die Aktion "StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt" an. Auch in Favoriten wird auf diese Situation aufmerksam gemacht.

Bist du schon mit Partnergewalt konfrontiert worden?

Im August des Vorjahres startete die Aktion im zehnten Bezirk. Nun geht es in die nächste Phase: Im Februar und März bietet StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt „Multiplikator*innen-Schulungen“ an.

Ziele der Veranstaltungen sind es, die Zivilcourage in der Nachbarschaft zu stärken. Gleichzeitig erwerben diejenigen, die hier mitmachen, Informationen und Wissen über Gewalt und Sensibilisierung zu diesem Thema. Gemeinsam wird an einer klaren Haltung gegen jede Form der Gewalt gearbeitet.

Die Unterstützer der Initiative "StoP-Partnergewalt" in der Favoritner Bezirkvorstehung.

Ebenfalls wird die Sicherheit im Umgang mit von Gewalt betroffenen Personen gestärkt. Man lernt verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen und wie man sie anwendet.

Termine

Wer Interesse daran hat, bei der Ausbildung mitzumachen, hat die Auswahl bei den folgenden Terminen:

Sonntag, 5. Februar, und Samstag, 12. Februar, jeweils 10 bis 14 Uhr online

Donnerstag, 24. Februar, und Freitag, 25. Februar, jeweisl 10 bis 14 Uhr onlline

Dienstag, 1. März, und Mittwoch, 2. März, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Mariahilf in der Damböckgasse 4

Mittwoch, 16. März, und Donnerstag, 17. März, von 9 bis 13 Uhr im Amtshaus Wieden in der Favoritenstraße 18

Um eine Teilnahmebestätigung zu erhalten, müssen Termine im Umfang von insgesamt

acht Stunden belegt werden. Anmelden können sich Interessierte unter office@stop-partnergewalt.at

Clara Bauer, StoP-Koordinatorin für Favoriten.

Bei allen Terminen müssen die tagesaktuellen Covid-19 Vorschriften eingehalten werden. Dementsprechend sind auch die Termine unter Vorbehalt und werden womöglich, je nach epidemiologischer Lage, angepasst oder verschoben.

