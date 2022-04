Kunst am Bau. Früher belächelt, weil doch keine Weltkunst, aber heute schätzt man es als Bemühung, die nächste Umgebung der einfachen Menchen, z.B. im Gemeindebau, schöner, ansprechender zu gestalten.

So in der Favoritner Angeligasse: auf einer Spazierstrecke von nur ca. 50 m mehrere Wandbilder: Tiere und Pflanzen aus Favoriten, oder die "einfachen Menschen", die im Gebäude wohnen und sich hoffentlich in den strahlenden, geschönten Gestalten wieder erkennen. Bunte Mosaiksteine hier, Fresken dort, sparsam in der Farbgebung, denn es sollte natürlich nicht teuer sein. Heute sind das bereits Denkmäler einer vergangenen Epoche, der Mitte des 20.Jh.-s.