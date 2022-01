Nach dem ausgehängten Bauplan wird die rumänisch-orthodoxe Kirche im 2.Bezirk außen so prachtvoll bunt bemalt wie ihre Vorbilder in Rumänien, die weltberühmten Moldau-Klöster. Die Wiener Kirche ist noch nicht fertig gestellt. Sie steht in der Bruno Marek-Allee am Nordbahnhof-Gebiet, in der neuen Siedlung. Es dürften hier viele Wiener rumänischer Herkunft wohnen, weil gleich daneben das Wohnheim der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde steht. Es gibt auch einige rumänische Geschäfte. Man fühlt sich fast in der Habsburger-Monarchie, als Wien eine wirkliche Viel-Völker-Stadt war.