Das sagen die Wiener, wenn sie in den 1. Bezirk - Innere Stadt, von den Wienern auch City genannt - gehen. Beim Spazieren hier entdeckt man immer wieder neue alte Ecken, Winkel, schöne Fassaden, Fresken, Reliefs, kleine Statuen. Manches spiegelt sich in alten Frenstern. Manches glitzert frisch vergoldet - oder auch nur gereinigt. Wir spazieren am Wochenende gern hier, wenn die Geschäfte zu sind und demzufolge es viel weniger Autoverkehr gibt. Auch die wochentags üblichen Menschenmassen sind nicht unterwegs, weil ja kein Shopping möglich, gut für den Flanierer.