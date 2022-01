Es wurde ein kurzer Spazierang, weil es doch beißend kalt war: die Lange Gasse und die parallele Piaristengasse, höchstens 1-2 Blicke in kleine Seitengässchen - trotzdem, wir sahen so viele schöne Häuser!

Höchst erstaunlich war eine Hausfassade in der Langen Gasse, das Haus zur Heiligen Dreifaltigkeit, weil über dem Toreingang nicht nur der Kreuz tragende Jesus, sondern auch der liebe Gott plastisch dargestellt ist. Das ist doch selten und ungewöhnlich, oder? Du stehst plötzlich von Angesicht zu Angesicht vor Gott. - Aber der Name verpflichtet natürlich.

Dieses schöne barocke Bürgerhaus ist 1697 erbaut worden. Gottvater und Jesus auf der Fassade kamen 1750 dazu. - Es gibt im Inneren einen berühmt schönen Pawlatschenhof, aber der ist von der Straße nicht zugänglich.