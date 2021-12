Beim Dorfplatz in Oberlaa gibt es einen Greißler wie anno dazumal. Und sein Sortiment kann sich sehen lassen.

WIEN/FAVORITEN. Wo einst die Oberlaaer Trafik war, findet sich heute der "GreissLaa". Chef Fritz Kohout begrüßt seine Kunden namentlich und erfüllt beinahe alle Wünsche. So kann man hier noch ein Salzstangerl mit Liptauer oder Ei-Aufstrich ordern. Natürlich selbstgemacht.

Seit einem Jahr betreibt Kohout hier seinen Laden. Der Fokus liegt bei ihm auf Regionalität und Qualität. So gibt es hier Brot von Szihn – das "23er". Wenn man eine andere Sorte bevorzugt, kann man diese einfach einen Tag zuvor bestellen. Salamisticks sowie Rohschinken vom Angusrind und elf verschiedene Hart-Käse-Sorten aus Österreich finden sich hier ebenfalls in den Regalen.

Auch handgemachte Pralinen findet man beim GreisLaa.

Reis aus Gerasdorf



Trotz der kleinen Räumlichkeiten hat Kohout ein großes Angebot. So gibt es etwa Marmeladen in den Geschmacksrichtungen Maroni, Zwetschke und Mohn. Diese Köstlichkeiten stammen vom Marmeldinga, dessen Chef auch in Oberlaa wohnt, weiß der Greißler zu berichten. Sogar handgemachte Pralinen gibt es hier im Angebot – und das schmeckt man auch.

Fritz Kohout in seinem Laden mit Bio-Reiswaffeln und Bio-Bratapfel-Chips.

Dass es beim "GreissLaa" auch Fleisch gibt, ist für die Oberlaaer inzwischen beinahe selbstverständlich. Auch Leberkäse gibt es hier vom Bio-Schwein. Allerdings ist es beim Fleisch besser, wenn man rechtzeitig bestellt. So kann man sicher sein, dass das Gewünschte rechtzeitig da ist.

Elf verschiedene Käse-Sorten aus Österreich hat der "GreissLaa".

Sogar Reis gibt es bei Fritz Kohout – natürlich aus regionalem Anbau in Gerasdorf. Auch belgisches Bier bietet der Chef an. Gebraut wird dieses in Liesing. Und was es nicht gibt, kann bestellt werden. Das geht hier ganz modern über www.zumgreisslaa.at

